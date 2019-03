Zeugenaufruf nach flüchtigem PKW

Rostock -

Am 22.03.2019 führten Beamte des Polizeireviers Boizenburg gegen 15:30 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle in der Ortschaft Leisterförde durch. Hierbei fiel ein brauner PKW VW mit Berliner Kennzeichen auf, der sich mit überhöhter Geschwindigkeit der Kontrollstelle näherte. Das durch den Polizeibeamten gezeigte Anahltesignal wurde durch den PKW-Fahrer missachtet und der PKW fuhr direkt auf den Polizeibematen zu. Dieser konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten. Der Beamte blieb hierbei unverletzt. Der PKW fuhr anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Ortschaft Lüttenmark weiter. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem PKW verlief erfolglos.

Der flüchtige PKW kann wie folgt beschrieben werden: - Volkswagen - Farbe: braun - mit Heckaufbau - Kennzeichenfragment: B-KB, Rest unbekannt

Der unbekannte Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - 18 bis 20 Jahre alt - trug eine schwarze Mütze

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu dem beschriebenen PKW und Fahrer machen? Wer hat zur Tatzeit oder in unmittelbarer zeitlicher und örtlicher Nähe Feststellungen gemacht, die zur Aufklärung der Tat beitragen können? Hinweise nimmt das Polizeirevier Boizenburg unter 038847 - 6060 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Ronny Steffenhagen Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

