Polizeipräsidium Rostock / Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung ...

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung in Schwerin

Schwerin - Die Polizei der Landeshauptstadt ermittelt wegen des Verdachtes der gemeinschädlichen Sachbeschädigung gegen noch unbekannte Tatverdächtige.

Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wurden in der Nacht von Freitag auf Sonnabend zwischen ca. 01:15 Uhr und ca. 03:30 Uhr an der Burgseepromenade in Schwerin aufgestellte Kunstobjekte beschädigt. Die betroffenen drei Objekte sind Bestandteil der Ausstellung "Andersrum-Portrait" der Hamburger Fotografin Alexa Seewald. Deren Ausstellung gastiert aktuell in Schwerin. Zum Sachschaden können noch keine abschließenden Angaben gemacht werden.

Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder möglichen Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich telefonisch beim Polizeihauptrevier Schwerin unter der Telefonnummer 0385 51 80 22 24, bei der Internetwache www.polizei.mvnet.de oder jeder weiteren Polizeidienststelle zu melden.

Im Auftrag M. Funk Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock, Einsatzleitstelle

