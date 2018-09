Polizeipräsidium Rostock / Zeugenaufruf zum ...

Zeugenaufruf zum Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Schwerin wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes

Schwerin - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Schwerin und dem Polizeipräsidium Rostock

Am 07.09.2018 wurde gg. 14:00 Uhr in Schwerin-Mueß, Consrader Weg (nahe der Alten Crivitzer Landstraße) in einem Einfamilienhaus die dortige Bewohnerin leblos aufgefunden. Derzeit sind die Ermittlungen zur Todesursache noch nicht endgültig abgeschlossen. Ein Tötungsverbrechen wird aber nicht ausgeschlossen.

Aus gegebenem Anlass sucht die Polizei Zeugen, denen insbesondere im Zeitraum vom 06.09.2018 19:30 Uhr bis 07.09.2018 14:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge in diesem Bereich aufgefallen sind.

Hinweise sind an die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock (Tel. 038208/8882222) oder an jede andere Polizeidienststelle zu richten.

Dörte Andersson Polizeiführerin vom Dienst

