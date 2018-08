Polizeipräsidium Stuttgart / 20-Jähriger versucht Passant zu ...

20-Jähriger versucht Passant zu berauben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt - Polizeibeamte haben am späten Donnerstagabend (23.08.2018) einen 20 Jahre alten Tatverdächtigen festgenommen, der offenbar versucht hatte, einen 22 Jahre alten Passanten auszurauben. Der 22-Jährige war gegen 23.20 Uhr in der Steinhaldenstraße unterwegs, als er vor einem Restaurant auf den Tatverdächtigen sowie seine zwei 17 und 19 Jahre alten Begleiter traf. Beim Vorbeigehen hielt ihn der 20-Jährige fest, griff nach dem Stoffbeutel des Opfers und forderte Geld. Als der Passant damit drohte, die Polizei zu rufen, lachte ihn das Trio zunächst aus. Der 22-Jährige riss seinen Stoffbeutel wieder an sich, flüchtete und rief die Polizei. Die alarmierten Beamten nahmen das Trio noch am Tatort vorläufig fest. Kurz zuvor warf offenbar der 20-Jährige ein Klemmtütchen mit Marihuana weg. Alle drei Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

