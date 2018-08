Polizeipräsidium Stuttgart / Ampelmast umgefahren

Ampelmast umgefahren

Stuttgart-Nord - Eine 45 Jahre alte Frau ist am Dienstag (14.08.2018) offenbar in der Straße Am Kräherwald mit dem Auto gegen einen Ampelmast geprallt und hat sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte waren vor Ort und kümmerten sich um die Frau. Die 45-Jährige fuhr mit ihrem Citroën gegen 07.10 Uhr in Fahrtrichtung Stresemannstraße, als sie auf Höhe der Hausnummer 97 offenbar von der Sonne geblendet wurde und leicht von der Fahrbahn abkam. In der Folge kollidierte sie mit dem Ampelmast, der daraufhin umstürzte.

