Polizeipräsidium Stuttgart / Armbanduhr geraubt - Zeugen gesucht

Armbanduhr geraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord - Ein unbekanntes Paar hat am Donnerstagabend (22.02.2018) in der Rümelinstraße eine Armbanduhr eines 47 Jahre alten Mannes geraubt, die dieser verkaufen wollte. Der 47-Jährige hatte die Armbanduhr im Wert von mehreren Hundert Euro in einem Internetportal zum Verkauf angeboten. Mit einer Interessentin vereinbarte er ein Treffen in der Rümelinstraße. Dort erwartete ihn das Paar gegen 19.20 Uhr bereits. Als er dem Mann die Uhr aushändigte, schlug ihm dieser mit der Faust ins Gesicht, anschließend flüchteten die Täter. Der Mann war etwa 25 bis 30 Jahre alt, zirka 165 Zentimeter groß und hatte eine kräftige Statur. Er hatte schwarze kurze Haare, einen dunklen Teint, sprach mit ausländischem Akzent und trug eine schwarze Schildmütze mit weißer Beschriftung. Die Frau war etwa 30 bis 35 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und hatte eine kräftige Statur. Sie hatte schwarze lockige Haare und sprach hochdeutsch. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

