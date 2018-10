Polizeipräsidium Stuttgart / Auffahrunfall mit Stadtbus und drei ...

Auffahrunfall mit Stadtbus und drei Autos

Stuttgart-Vaihingen - Ein 31 Jahre alter Busfahrer hat am Freitagnachmittag (05.10.2018) in der Liebknechtstraße offenbar einen Auffahrunfall mit drei weiteren Beteiligten verursacht. Der 31-Jährige fuhr mit dem leeren Stadtbus der Linie 81 (Büsnau) gegen 15.40 Uhr in der Liebknechtstraße in Richtung Robert-Koch-Straße. Bei der Zufahrt auf die rote Ampel bremste er offenbar zu spät und kollidierte mit dem vor ihm stehenden Renault Clio eines 53-Jährigen. Durch die Wucht des Aufpralls schob er diesen auf den Golf einer 32-Jährigen, und diese wiederum auf den Seat Ibiza einer 64-Jährigen. Durch den Unfall verletzten sich der 53-Jährige und die 32-Jährige leicht, der Rettungsdienst brachte beide in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro.

