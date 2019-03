Polizeipräsidium Stuttgart / Auffahrunfall mit Verletzten

Auffahrunfall mit Verletzten

Stuttgart - Vaihingen - Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und etwa 27.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend (28.03.2019) in Stuttgart-Vaihingen ereignet hat. Ein 43-jähriger Mercedes-Fahrer und dahinter ein 24-jähriger VW-Fahrer befuhren gegen 18:20 Uhr die Vaihinger Straße in stadtauswärtiger Richtung. Auf Höhe der Straße 'Albstadtweg' mussten sie verkehrsbedingt aufgrund einer roten Lichtsignalanlage anhalten. Aus bislang ungeklärter Ursache bemerkte der 47-jährige Lenker eines Citroen die stehenden Fahrzeuge nicht und fuhr mit hoher Geschwindigkeit hinten auf, sodass die Beteiligten aufeinander geschoben wurden. Eine zunächst unbeteiligte 31-jährige VW-Fahrerin blieb aufgrund einer Fahrzeugpanne kurz vor der Unfallstelle liegen. Als sie durch ihren Vater mit dessen Pkw abgeschleppt wurde, stieß sie mit zwei der bereits verunfallten Fahrzeugen zusammen. Die Verletzten wurden zur medizinischen Versorgung in Stuttgarter Krankenhäuser verbracht. Ein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

