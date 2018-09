Polizeipräsidium Stuttgart / Außenspiegel abmontiert - Zeugen gesucht

Außenspiegel abmontiert - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord - Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag (16.09.2018) an drei in der Friedhofstraße, der Volkerstraße und im Dornbuschweg geparkten Autos die Spiegelgläser der Außenspiegel demontiert. Die Täter bauten zwischen Samstagabend (15.09.2018) und Sonntagvormittag an einem BMW der 3er-Reihe, einem BMW X6 und einem Skoda Fabia die Spiegelgläser fachmännisch aus und stahlen sie. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/