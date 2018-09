Polizeipräsidium Stuttgart / Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Auto gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West - Unbekannte haben in der Nacht auf Freitag (14.09.2018) einen in einer Tiefgarage an der Gutenbergstraße abgestellten Mercedes gestohlen. Der 42-jährige Besitzer hatte den Geschäftswagen am Donnerstagnachmittag (13.09.2018) gegen 15.00 Uhr in der Tiefgarage abgestellt. Zwecks Fahrzeugübergabe an einen Kollegen hatte er das Fahrzeug unverschlossen gelassen und den Schlüssel im Auto deponiert. Am Freitagmorgen gegen 07.00 Uhr bemerkte er das Fehlen des Wagens. Die graue Mercedes B-Klasse mit dem amtlichen Kennzeichen S-WW 7016 hat einen geschätzten Wert von rund 20.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

