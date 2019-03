Polizeipräsidium Stuttgart / Autoaufbrecher unterwegs - Zeugen ...

Autoaufbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen, -Ost - Unbekannte Täter haben am Montag (25.03.2019) in Vaihingen und im Stuttgarter Osten insgesamt vier Autos aufgebrochen und sind mit Beute geflüchtet. Zwischen 11.00 Uhr und 20.45 Uhr brachen die Täter drei Autos in der Scharrstraße, am Vaihinger Markt und in der Heßbrühlstraße auf. Sie stahlen ein Smartphone mit Halterung, mehrere Pakete aus dem verschlossenen Transporter eines Zustellerunternehmens und eine Handtasche, in der sich ebenfalls ein Smartphone und ein kleinerer Bargeldbetrag befanden. Ob die Unbekannten aus einem Auto, das in der Hackstraße abgestellt war, zwischen 16.15 Uhr und 16.50 Uhr Beute machen konnten, ist bislang nicht geklärt. Der Besitzer wandte sich wegen einer eingeschlagenen Seitenscheibe an die Polizei. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter +4971189903400 oder des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu wenden.

