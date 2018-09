Polizeipräsidium Stuttgart / Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Autos beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte - Ein 26 Jahre alter Mann hat am Mittwochmorgen (19.09.2018) in der Lerchenstraße offenbar gegen zwei Autos getreten und diese dadurch beschädigt. Ein 60 Jahre alter Anwohner hörte gegen 04.10 Uhr Schlaggeräusche auf der Straße. Als er nach unten ging um nachzuschauen, sah er den 26-Jährigen, wie er soeben gegen die hintere rechte Türe eines Mazda 2 trat. Anschließend entfernte sich der Tatverdächtige mit seinen zwei Begleitern Richtung Seidenstraße, wo das Trio wenig später von zwischenzeitlich alarmierten Polizeibeamten kontrolliert wurde. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Beamten auch an einem geparkten VW Touareg Beschädigungen, vermutlich durch Fußtritte, fest. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen vermutlich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/