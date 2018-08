Polizeipräsidium Stuttgart / Bargeld aus Zigarettenautomat ...

Bargeld aus Zigarettenautomat erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West - Unbekannte haben am Mittwochabend (22.08.2018) aus einem Zigarettenautomat an der Augustenstraße offenbar einen geringen Bargeldbetrag erbeutet. Eine Zeugin beobachtete gegen 21.10 Uhr, wie sich zwei junge Männer an dem Zigarettenautomaten zu schaffen machten und dabei offenbar einen geringen Bargeldbetrag erbeuteten. Eine sofortige Fahndung nach den Tätern verlief erfolglos. Laut der Zeugin sollen die Täter etwa 20 bis 22 Jahre alt und rund 175 bis 180 Zentimeter groß sein. Beide hatten kurze Haare, trugen kurze Jeanshosen und unterhielten sich in akzentfreiem Deutsch. Einer der Täter trug ein militärgrünes T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

