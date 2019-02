Polizeipräsidium Stuttgart / Baumaterial aus Rohbau gestohlen - ...

Baumaterial aus Rohbau gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Freitag (22.02.2019) Baumaterial im Wert von mehreren Tausend Euro aus einem Gebäude in der Gänsheidestraße gestohlen. Die Täter drangen zwischen 16.00 Uhr und 08.30 Uhr in den Rohbau ein, öffneten eine Kellerverschlag und stahlen Sanitärzubehör, wie beispielsweise Armaturen, Handtuchhalter und Brauseschläuche. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Telefonnummer +4971189903500 zu melden.

