Polizeipräsidium Stuttgart / Bei Arbeitsunfall lebensgefährlich ...

Bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Stuttgart-Zuffenhausen - Ein 28 Jahre alter Arbeiter hat sich am Montagmorgen (25.02.2019) in der Strohgäustraße bei Arbeiten im Bereich einer Rührmaschine lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Mann geriet nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 08.15 Uhr aus bislang nicht abschließend geklärten Umständen in die Rührmaschine. Er erlitt schwere Verletzungen, obwohl aufmerksame Arbeitskollegen sofort den Not-Aus-Knopf betätigten. Sie leisteten Erste Hilfe und alarmierten Rettungsdienst und Polizei. Die Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

Bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt Ein 28 Jahre alter Arbeiter hat sich am Montagmorgen (25.02.2019) in der Strohgäustraße bei Arbeiten im Bereich einer Rührmaschine lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Mann geriet nach derzeitigem Kenntnisstand gegen 08.15 Uhr aus bislang nicht abschließend geklärten Umständen in die Rührmaschine. Er erlitt schwere Verletzungen, obwohl aufmerksame Arbeitskollegen sofort den Not-Aus-Knopf betätigten. Sie leisteten Erste Hilfe und alarmierten Rettungsdienst und Polizei. Die Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/