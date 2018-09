Polizeipräsidium Stuttgart / Beim Wenden Motorrad übersehen

Beim Wenden Motorrad übersehen

Stuttgart-Weilimdorf - Eine 37 Jahre alte Seat-Fahrerin hat am Dienstagmorgen (18.09.2018) auf der Bundesstraße 295 beim Wenden offenbar einen 25-jährigen Motorradfahrer übersehen und ist mit ihm kollidiert. Die 37-Jährige fuhr gegen 07.20 Uhr mit ihrem Seat Ateca von der Kreuzung Bundesstraße 295/Flachter Straße/Gerlinger Straße kommend in Richtung Feuerbach. Da sich der Verkehr staute, wollte sie etwa 200 Meter nach der Kreuzung offenbar über eine dortige Sperrfläche wenden. Dabei übersah sie offenbar den von hinten heranfahrenden 25-Jährigen, der mit seiner Harley-Davidson die langsam fahrende Fahrzeugkolonne links überholte. Das Motorrad prallte gegen die Seite des Seat, der 25-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 25.000 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/