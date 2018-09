Polizeipräsidium Stuttgart / Bewusstlosen bestohlen und ...

Bewusstlosen bestohlen und misshandelt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte - Zwei Unbekannte haben am Mittwochmorgen (05.09.2018) in der Weberstraße einen bewusstlosen 36-Jährigen bestohlen, geschlagen und getreten. Zeugen beobachteten gegen 09.10 Uhr, wie die zwei Täter zu dem offenbar infolge Alkohol- oder Drogeneinfluss hilflos Daliegenden gingen, ihn zunächst ansprachen und dann ohrfeigten, offenbar um festzustellen, ob dieser reagiert. Als der Mann nicht reagierte, stahlen sie offensichtlich Bargeld und Handy aus seinen Taschen, anschließend traten sie ihn mehrfach und flüchteten. Beide Täter waren zwischen 20 und 30 Jahre alt und hatten afrikanisches Aussehen, beide sprachen hochdeutsch. Ein Täter war schlank und hatte kurze schwarze, an den Seiten rasierte Haare. Er trug einen quergestreiften, grau-schwarzen Pullover, eine hellblaue Jeans und schwarze Schuhe. Der andere hatte eine kräftige Statur und kurze schwarze Haare. Er war mit einem graubraunen T-Shirt, einer grauen Jeans und schwarz-grauen Schuhen mit weißen Schnürsenkeln bekleidet. Er trug weiße Kopfhörer um den Hals. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

