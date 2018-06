Polizeipräsidium Stuttgart / BMW kollidiert mit Roller - Zeugen ...

BMW kollidiert mit Roller - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost - Ein 38 Jahre alter BMW-Fahrer hat am Freitagmorgen (08.06.2018) auf der Kreuzung Gablenberger Hauptstraße/Pflasteräckerstraße offenbar ein Stoppschild missachtet und ist mit dem Motorroller eines 26 Jahre alten Mannes zusammengestoßen. Der BMW-Fahrer wollte gegen 08.40 Uhr offenbar von der Pflasteräckerstraße nach links in die Gablenberger Hauptstraße einbiegen. Dabei missachtete er offenbar das Stoppschild. Der 26-Jährige befuhr mit seinem Roller die Gablenberger Hauptstraße Richtung Ostendstraße. Er versuchte noch, dem einfahrenden BMW auszuweichen, streifte jedoch mit dem Roller die Fahrzeugfront des BMW. Dabei kam er zu Fall, der Roller schlitterte noch einige Meter weiter über die Fahrbahn. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen, Rettungskräfte versorgten ihn und brachten ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 3.000 Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/