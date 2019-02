Polizeipräsidium Stuttgart / Brand auf Balkon

Brand auf Balkon

Stuttgart-Bad Cannstatt - Bei einem Brand an einem Gebäude in der Martin-Luther-Straße ist am Dienstag (19.02.2019) erheblicher Sachschaden entstanden. Aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache ist auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses gegen 03.55 Uhr ein Brand ausgebrochen. Die von Anwohnern alarmierten Rettungskräfte, insbesondere die Feuerwehr kümmerten sich um die Sicherheit der Anwohner und löschten den Brand. Die Flammen hatten bereits eine so starke Hitze entwickelt, dass Fensterglas zerbarst und sich der Stahlträger des darüber liegenden Balkons verformte. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mindestens 20.000 Euro.

