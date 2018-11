Polizeipräsidium Stuttgart / Brand eines Pkw

Brand eines Pkw

Stuttgart - Bad Cannstatt - Am Freitag (02.11.2018) geriet auf der Pragstraße ein Pkw vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Kurz vor 19.00 Uhr machte eine Zeugin den Fahrer eines Nissans, der in Richtung Pragsattel unterwegs war, darauf aufmerksam, dass sein Fahrzeug rauchen würde. Als der 60-jährige Fahrer an den Straßenrand fuhr, stellte er fest, dass es im Motorraum seines Fahrzeugs brannte. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen, dennoch entstand an dem Fahrzeug Totalschaden in Höhe von 2.000 Euro. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Pragstraße für wenige Minuten gesperrt werden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/