Polizeipräsidium Stuttgart / Brand in Lagerhalle

Brand in Lagerhalle

Stuttgart-Bad Cannstatt - Bei einem Brand in einer Halle eines Abschleppunternehmens ist am Samstag (14.04.2018) gegen 19.45 Uhr in der Straße "Im Schwenkrain" Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Aus bislang unbekannter Ursache gerieten drei abgestellte Unfallfahrzeuge in Brand und wurden dabei komplett beschädigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

