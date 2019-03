Polizeipräsidium Stuttgart / Brand in Lebensmittelgeschäft - ...

Brand in Lebensmittelgeschäft - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte - Ein Unbekannter hat am Mittwoch (26.03.2019) in einem Lebensmittelgeschäft an der Kronenstraße offenbar ein Feuer gelegt. Eine Mitarbeiterin entdeckte gegen 10.15 Uhr den Brand im Bereich der Lebensmittelregale und alarmierte die Feuerwehr. Nahezu zeitgleich löste die Brandmeldeanlage aus. Die umliegenden Geschäfte wurden geräumt. Die Ermittlungen dauern an, der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere Hunderttausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/