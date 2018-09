Polizeipräsidium Stuttgart / Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch - Unbekannte sind am vergangenen Wochenende (21.09.2018 bis 23.09.2018) in eine Schule an der Klara-Neuburger-Straße und eine Kindertagesstätte an der Paprikastraße eingebrochen. An der Klara-Neuburger-Straße schlugen die Täter zwischen Freitag, 17.00 Uhr und Sonntag, 08.20 Uhr, ein Fenster im Erdgeschoss ein, durchsuchten die Räume und stahlen aus einer Geldkassette mehrere Hundert Euro Bargeld. An der Paprikastraße schlugen Einbrecher zwischen Freitag, 22.00 Uhr und Samstag, 11.00 Uhr, eine Terrassentür ein, brachen im Gebäude zwei weitere Türen auf und durchsuchten Schubladen und Schränke. Nach ersten Ermittlungen flüchteten die Täter ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

