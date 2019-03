Polizeipräsidium Stuttgart / Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd/-Zuffenhausen - Unbekannte sind zwischen Montag (04.03.2019) und Mittwoch (13.03.2019) in Wohnhäuser an der Schöntaler Straße und der Müllerstraße eingebrochen und haben Bargeld und verschiedene Gegenstände erbeutet. An einem Mehrfamilienhaus in der Schöntaler Straße traten Unbekannte im Zeitraum von Montag (04.03.2019) bis Dienstag (12.03.2019) die verschlossene Haustür ein und verschafften sich so Zugang zu dem Mehrfamilienhaus. Sie erbeuteten aus dem Hausflur zwei Koffer und einen Holzkohlegrill. Der entstandene Sachschaden an der Tür liegt mutmaßlich bei mehreren Hundert Euro. Am Dienstag (12.03.2019) zwischen 19:50 Uhr und 21:15 Uhr stiegen Unbekannte in der Müllerstraße über eine aufgehebelte Terrassentür in ein Einfamilienhaus ein. Dort durchsuchten und durchwühlten sie sämtliche Räumlichkeiten. Sie stahlen unter anderem Bargeld und ein Handy. Der Wert des Stehlgutes beläuft sich auf rund 180 Euro. Der entstandene Schaden am Haus wird auf zirka 1.000 Euro geschätzt.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/