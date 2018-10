Polizeipräsidium Stuttgart / Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Einbruch in Gaststätte - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag (28.10.2018) in eine Gaststätte am Dachswaldweg eingebrochen und haben mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Die Täter hebelten zwischen 21.30 Uhr und 08.30 Uhr eine Türe an der Gebäuderückseite auf und drangen in die Gaststätte ein. Sie durchwühlten mehrere Schränke und Schubladen. Aus der aufgebrochenen Kasse stahlen sie rund 200 Euro Bargeld. Zeugen, die Hinweise zur Tataufklärung geben können, werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

