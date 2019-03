Polizeipräsidium Stuttgart / Einbruch in Schulgebäude - Zeugen ...

Einbruch in Schulgebäude - Zeugen gesucht

Stuttgart-Degerloch - Unbekannte Täter sind am Wochenende (08.-11.03.2019) in ein Schulgebäude an der Oberen Weinsteige eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen 18.00 Uhr und 07.45 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss auf und gelangten so in die Büroräumlichkeiten der Schule. Dort öffneten sie mehrere Schränke und Schubladen, durchwühlten diese und erbeuteten mehrere Elektronikgeräte. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 4 Balinger Straße unter der Rufnummer +4971189903400 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/