Polizeipräsidium Stuttgart / Einbruch in Tennisgelände - Zeugen ...

Einbruch in Tennisgelände - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord - In der Nacht auf Samstag (20.10.2018) ist ein unbekannter Täter auf das Gelände eines Tennisclubs an der Parlerstraße gelangt, indem er das Tor auf unbekannte Weise öffnete. Offenbar hebelte er zunächst eine Hütte auf, in der Sportutensilien gelagert werden. Danach drang er in das Werkstattgebäude ein, wo er einen motorisierten Golf-Caddy startete und mit diesem das Vereinsgelände verließ. Er fuhr im Anschluss über eine Grünfläche, überfuhr hierbei eine Hecke und danach einen Abhang hinunter. An der Straße Am Kochenhof ließ der unbekannte Täter das Elektro-Fahrzeug schließlich zurück. Über mögliches Diebesgut liegen bislang keine Erkenntnisse vor. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 2 Wolframstraße unter der Rufnummer +4971189903200 in Verbindung zu setzen.

