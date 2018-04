Polizeipräsidium Stuttgart / Einbruch in Waschanlage - Zeugen gesucht

Einbruch in Waschanlage - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost - Bislang unbekannte Täter sind am Mittwochmorgen (18.04.2018) in ein Büro einer Waschanlage am Langwiesenweg eingebrochen und haben mehrere Hundert Euro Bargeld erbeutet. Die Täter schlugen zwischen 02.48 Uhr und 04.03 Uhr zwei Fenster an der Gebäuderückseite ein und gelangten so in die dortigen Büroräume. Sie brachen einen Tresor auf und stahlen daraus das Bargeld. Bildern einer Überwachungskamera zufolge handelt es sich bei den Tätern um drei Männer, welche stark vermummt waren. Einer der Täter führte eine auffällige orange/weiße Umhängetasche mit sich. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

