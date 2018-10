Polizeipräsidium Stuttgart / Einbrüche in Wohnungen - Zeugen gesucht

Einbrüche in Wohnungen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Ost - Unbekannte Täter sind am Samstagabend (20.10.2018) in Wohnungen an der Sommerrainstraße und der Pischekstraße eingebrochen. An der Sommerrainstraße brachen die Täter zwischen 18.30 Uhr und 22.00 Uhr über ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein und durchwühlten mehrere Schränke. Augenscheinlich stahlen die Unbekannten jedoch nichts. Ebenfalls bislang unbekannte Täter gelangten durch das Aufhebeln einer Balkontür in ein Einfamilienhaus an der Pischekstraße. Gegen 20.40 Uhr durchsuchten die Unbekannten die Räume des Hauses und öffneten dabei auch eine Durchgangstür zu einer Einliegerwohnung. Als der anwesende Mieter das Öffnen der Tür bemerkte und den Namen seines Vermieters rief, ergriffen die Täter unerkannt die Flucht. Der genaue Umfang des Stehlguts bedarf noch weiterer Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

