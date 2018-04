Polizeipräsidium Stuttgart / Exhibitionist belästigt Frau - ...

Exhibitionist belästigt Frau - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen - Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag (19.04.2018) eine 24 Jahre alte Frau auf dem Nachhauseweg sexuell belästigt. Die Frau befand sich gegen 01.30 Uhr auf dem Heimweg vom Bahnhof Zuffenhausen zu ihrer Wohnung an der Möckmühler Straße. Auf Höhe des Kelterplatzes bemerkte die Frau, dass sie von einem Mann verfolgt wird. Der Unbekannte folgte ihr schließlich bis nach Hause. Vor der Haustür drehte sich die Frau um und stellte fest, dass der Unbekannte an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Frau begab sich schnell in das Haus und verständigte die Polizei. Eine sofortige Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos. Die 24-Jährige beschreibt den Mann wie folgt: Zirka 165 Zentimeter groß, etwa 30 Jahre alt, er hatte kurze Haare und ein asiatisches Aussehen. Zur Tatzeit trug er eine helle Jacke, ein blaues T-Shirt und eine lange Hose. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/