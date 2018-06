Polizeipräsidium Stuttgart / Fahrgast in Stadtbahn verletzt - ...

Fahrgast in Stadtbahn verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Botnang - Eine 81 Jahre alte Mercedes-Fahrerin hat am Montag (04.06.2018) offenbar das Rotlicht am Kreisverkehr an der Beethovenstraße übersehen und mutmaßlich dadurch den Fahrer einer Stadtbahn zu einer Gefahrenbremsung gezwungen. Der Stadtbahnfahrer der Linie U29 setzte gegen 17.00 Uhr an der Haltestelle Beethovenstraße seinen Zug in Bewegung, als die 81-Jährige offenbar trotz rotem Ampelsignal in den Kreisverkehr einfuhr und diesen passierte. Bei der anschließenden Gefahrenbremsung stürzte ein 41-jähriger weiblicher Fahrgast. Die Frau zog sich leichte Verletzungen zu. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu wenden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/