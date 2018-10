Polizeipräsidium Stuttgart / Fahrradfahrer bei Unfall mit ...

Fahrradfahrer bei Unfall mit Stadtbahn schwer verletzt

Stuttgart-Wangen - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag (05.10.2018) gegen 18.20 Uhr in der Hedelfinger Straße ereignet hat, ist ein 70-jähriger Radfahrer schwer verletzt worden. Der unter Alkoholeinwirkung stehende Radler, der auf die Otto-Konz-Brücken abbiegen wollte und dabei an wartenden Fahrzeugen vorbeifuhr, wurde von einer von hinten nahenden Stadtbahn der Linie U 13 eines 23-jährigen Fahrers erfasst. Der 70-Jährige, der keinen Helm trug, wurde an der Unfallstelle von einem Notarzt versorgt. Er kam mit schweren Kopfverletzungen in eine Klinik. In der Bahn stürzte zudem ein 12-jähriges Mädchen und zog sich dabei leichte Verletzungen zu.

