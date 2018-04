Polizeipräsidium Stuttgart / Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt ...

Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte - Bei einem Verkehrsunfall hat eine 28 Jahre alte Fahrradfahrerin am Freitag (27.04.2018) bei der Kreuzung Olgastraße und Charlottenstraße Verletzungen erlitten. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Die 28-Jährige befuhr gegen 10.05 Uhr die Olgastraße und wollte die Charlottenstraße in Richtung Uhlandstraße überqueren. Auf der Kreuzung, an der die Ampelanlage ausgefallen war, kam es zu einer Kollision mit dem schwarzen Taxi eines 56-Jährigen, das auf der linken Spur in Richtung Innenstadt unterwegs war. Bei dem Unfall entstanden rund 2.000 Euro Sachschaden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 zu wenden.

