Polizeipräsidium Stuttgart / Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Stuttgart-Degerloch - Bei einem Verkehrsunfall hat eine 57 Jahre alte Fahrradfahrerin am Samstag (28.04.2018) gegen 16.20 Uhr an der Kreuzung Reutlinger Straße und Jahnstraße leichte Gesichtsverletzungen erlitten. Der Sachschaden beträgt circa 3.500 Euro. Eine 56-Jährige übersah mit ihrem BMW beim Abbiegen in die Reutlinger Straße die Radlerin und stieß mit dieser zusammen. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um die Frau und brachten sie in ein Krankenhaus. Aufgrund ihres getragenen Fahrradhelms erlitt sie keine schwereren Verletzungen.

