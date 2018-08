Polizeipräsidium Stuttgart / Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Fahrzeug beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt - Unbekannte Täter haben am Mittwoch (29.08.2018) in der Falchstraße die Fensterscheibe an einem geparkten Opel Vectra eingeschlagen. Der 58-jährige Besitzer des roten Pkw stellte den Schaden am Nachmittag fest, der Tatzeitraum dürfte zwischen 06.00 Uhr und 16.40 Uhr liegen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Rufnummer +4971189903600 zu melden.

