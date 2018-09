Polizeipräsidium Stuttgart / Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Fahrzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West - Unbekannte Täter haben in der Nacht auf Donnerstag (13.09.2018) einen an der Senefelderstraße geparkten VW Caddy gestohlen. Der 62-jährige Fahrzeugbesitzer bemerkte gegen 08.00 Uhr das Fehlen seines Pkws. Vermutlich hatte er den Originalschlüssel am Auto vergessen. Das Fahrzeug fiel dann gegen 13.30 Uhr in der Böblinger Straße auf. Mit einem Reifenplatten war es in einer Halteverbotszone abgestellt worden und behinderte den fließenden Verkehr. Wie sich herausstellte, hatten Zeugen bereits gegen 11.00 Uhr eine unbekannte Frau bei dem Versuch beobachtet, das Fahrzeug zu wenden. Sie lenkte das Fahrzeug hierbei wohl gegen den Bordstein, wodurch der Reifenschaden entstand. Die Unbekannte und ihr männlicher Beifahrer ließen daraufhin das Auto beschädigt stehen und verließen die Örtlichkeit. Die Zeugen beschreiben die beiden wie folgt: Die Fahrerin war zirka 20 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß. Sie hatte eine schmale Statur, lange, braune Haare und ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Der Mann war zirka 16 Jahre alt und rund 170 Zentimeter groß. Er hatte kurze, schwarze Haare und eine schmächtige Figur. Er trug eine Umhängetasche bei sich. Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 in Verbindung zu setzen.

