Polizeipräsidium Stuttgart / Fahrzeug überschlagen - Zeugen gesucht

Fahrzeug überschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart - Feuerbach - Ein Leichtverletzter und etwa 50.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmorgen (09.12.2018) in Stuttgart-Feuerbach zugetragen hat. Nach Zeugenangaben befuhr ein 26-jähriger Fahrer eines Seat gegen 03:30 Uhr die Stuttgarter Straße mit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Bahnhof Feuerbach. An der Abzweigung zur Tunnelstraße verlor er offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit mehreren Hecken, Müllbehältern und Verkehrszeichen. Anschließend stieß der Pkw frontal gegen eine Betonsitzgelegenheit, stemmte sich auf, schleuderte mehrere Meter durch die Luft, schlug in eine Gebäudefassade ein und kam auf dem Dach zum Liegen. Durch umherfliegende Trümmerteile wurden zudem zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der alkoholisierte und leicht verletzte Fahrer wurde durch einen Rettungswagen in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr ausgeleuchtet und das Verursacherfahrzeug durch eine Abschleppfirma geborgen. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer +4971189903800 an die Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße zu wenden.

