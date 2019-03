Polizeipräsidium Stuttgart / Fahrzeug umgekippt - zwei ...

Fahrzeug umgekippt - zwei Leichtverletzte

Stuttgart-Süd - Zwei Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von zirka 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Sonntag (17.03.2019) auf der Neuen Weinsteige. Eine 19-Jährige fuhr mit ihrem Pkw Smart Fortwo gegen 18.15 Uhr in Richtung Stadtmitte und stieß in einer Rechtskurve aus noch unbekannten Gründen gegen den rechten Bordstein, wodurch das Fahrzeug umkippte und auf der Seite liegen blieb. Die Neue Weinsteige musste während der Unfallaufnahme kurzzeitig in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden, dabei kam es jedoch nur zu geringen Verkehrsbehinderungen. Es waren zwei Rettungswagen im Einsatz, die die Fahrerin sowie ihre 21-jährige Beifahrerin in ein Krankenhaus brachten. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfallaufnahmedienst unter der Telefonnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

