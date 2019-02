Polizeipräsidium Stuttgart / Fahrzeugbrand

Fahrzeugbrand

Stuttgart-Feuerbach - Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts ist in den frühen Montagmorgenstunden (18.02.2019) ein in der Tunnelstraße geparkter Transporter in Brand geraten. Zeugen bemerkten gegen 05.40 Uhr das brennende Fahrzeug und alarmierten die Feuerwehr. An dem 15 Jahre alten Ford Transit entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Feuer war im Motorraum ausgebrochen, vermutlich wegen eines technischen Defekts. Während der Löscharbeiten war die Tunnelstraße kurzfristig gesperrt.

