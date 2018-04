Polizeipräsidium Stuttgart / Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht

Fahrzeugbrand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf - Vermutlich Brandstiftung ist die Ursache eines Fahrzeugbrandes, der am Sonntag (01.04.2018) in der Motorstraße ausgebrochen ist. Ein Anwohner meldete gegen 23.50 Uhr einen am Fahrbahnrand brennenden Pkw. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. An dem zehn Jahre alten BMW entstand jedoch ein Schaden in Höhe von zirka 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

