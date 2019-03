Polizeipräsidium Stuttgart / Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Fahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stadtgebiet - Unbekannte Täter haben am Dienstag (26.03.2019) im Stadtgebiet vier Fahrzeuge aufgebrochen und im Fahrzeuginnern liegen gelassene Wertgegenstände gestohlen. Betroffen waren Autos n der Wiesbadener und Wildbader Straße in Bad Cannstatt, in der Breitscheidstraße in Stuttgart-Mitte und in der Birkenwaldstraße im Norden Stuttgarts. Die Täter schlugen jeweils die Seitenscheiben ein und stahlen Geldbörsen, eine Handtasche sowie CD´s. Zeugenhinweise nehmen die jeweils örtlichen Polizeireviere entgegen.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertsachen (z. B. Handy, Laptop, Kamera, Handtaschen), oder Bargeld sichtbar im Auto liegen. Wertgegenstände zu verstecken ist sinnlos, weil die Diebe jedes Versteck kennen. Zudem sind solche Gegenstände oft vom Versicherungsschutz ausgeschlossen.

