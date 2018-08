Polizeipräsidium Stuttgart / Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht

Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht -

Stuttgart-West - Vermutlich in der Nacht von Donnerstag (16.08.2018) auf Freitag (17.08.2018) wurden in der Hasenbergstraße und Augustenstraße mehrere Fahrzeuge beschädigt. Bislang unbekannte Täter zerkratzten in der Zeit von Donnerstag 21:00 Uhr bis Freitag 15:00 Uhr, mit einem spitzen Gegenstand die rechte Seite von zehn Fahrzeugen. Der entstandene Schaden an den beschädigten Pkw beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Hinweise auf eventuelle Täter konnten bislang nicht erlangt werden. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 mit dem Polizeirevier Gutenbergstraße in Verbindung zu setzen.

