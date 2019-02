Polizeipräsidium Stuttgart / Frau angefahren - Zeugen gesucht

Frau angefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag (26.02.2019) in der Burgstraße hat eine 21 Jahre alte Frau Verletzungen erlitten. Die 21-Jährige wollte gegen 16.20 Uhr zu Fuß in Richtung Haltestelle Kaltental laufen und kollidierte mit einem Auto. Sie stürzte zu Boden, stand aber auf und setzte ihren Weg fort, offenbar weil sie die herannahende Stadtbahn bekommen wollte. Der mutmaßlich männliche Autofahrer setzte seinen Weg ebenfalls fort. Erst später bemerkte die 21-Jährige, dass sie sich verletzt hatte und erstattete am Mittwoch (27.02.2019) Anzeige bei der Polizei. Sie konnte zu dem unbekannten Fahrer und dem Auto folgende Angaben machen: Zirka 35 bis 40 Jahre alt, mitteleuropäisches oder osteuropäisches Aussehen, normale bis dickliche Statur, auffällig helle Haut, dunkelblondes kurzes Haar, rundes Gesicht. Bekleidet war er mit einem grauen Pullover. Er war mit einem dunklen SUV, vermutlich einem Ford neueren Baujahrs mit Stuttgarter Kennzeichen unterwegs. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 entgegen.

