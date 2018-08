Polizeipräsidium Stuttgart / Frau beraubt - Zeugen gesucht

Frau beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht auf Dienstag (28.08.2018) an der Gerokstraße eine 21 Jahre alte Frau beraubt. Die Geschädigte befand sich gegen Mitternacht an einem Zigarettenautomaten und suchte in ihrem Geldbeutel nach Kleingeld, als sie plötzlich schnelle Schritte hinter sich wahrnehmen konnte. Noch ehe sich die Frau umdrehen konnte, schlug ihr der Unbekannte ins Gesicht. Der Täter entwendete dem am Boden blutenden Opfer das Portemonnaie. Passanten fanden die Frau und verständigten einen Rettungswagen. Das Opfer erlitt durch den Angriff schwere Gesichtsverletzungen. Bei dem Täter soll es sich höchstwahrscheinlich um einen Mann gehandelt haben. Zum Tatzeitpunkt war dieser mit einer dunklen Jogginghose und einem Basecap bekleidet. Zeugenhinweise nehmen die Beamtinnen und Beamten des Raubdezernats unter der Rufnummer +4971189905778 entgegen.

