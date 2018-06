Polizeipräsidium Stuttgart / Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Frau sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd - Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Sonntag (03.06.2018) eine 39 Jahre alte Frau sexuell belästigt. Die Frau, die mit ihrem Hund unterwegs war, befand sich gegen 00.30 Uhr im Bereich der Straße "Strohberg" in der Nähe der Grünanlage Zellerstraße, als plötzlich ein unbekannter Mann sie sexistisch ansprach und sie oberhalb der Bekleidung unsittlich berührte. Aufgrund der Hilferufe der Frau, die von in der Nähe befindlichen Personen gehört wurden, ließ der Täter von ihr ab und flüchtete. Das Opfer beschreibt den Unbekannten wie folgt: 18 bis 24 Jahre alt, vermutlich Osteuropäer, circa 175 Zentimeter groß, schlank, schwarze kurze Haare, bekleidet mit schwarzem T-Shirt und schwarzen Jeans, trug weiße Turnschuhe. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu melden.

