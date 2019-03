Polizeipräsidium Stuttgart / Fußgänger von Anhänger erfasst - ...

Fußgänger von Anhänger erfasst - Polizei sucht Zeugen

Stuttgart-Bad Cannstatt - Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (22.03.2019) in der Pragstraße hat ein 32 Jahre alter Fußgänger Verletzungen erlitten. Der Mann befand sich gegen 12.15 Uhr auf einem Ampelübergang bei der Haltestelle Rosensteinpark als das Pkw-Anhänger-Gespann eines 42-Jährigen, unterwegs in Richtung Pragsattel, den 32-Jährigen touchierte und ihn am Kopf leicht verletzte. Bislang ist unklar für welchen der beiden Verkehrsteilnehmer die Verkehrsampel grün zeigte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

