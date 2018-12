Polizeipräsidium Stuttgart / Fußgängerin schwer verletzt

Fußgängerin schwer verletzt

Stuttgart-Mitte - Bei einem Unfall in der Hauptstätter Straße am Samstag (01.12.2018) hat eine 78 Jahre alte Frau schwere Verletzungen erlitten. Die 78-Jährige war zu Fuß auf dem Gehweg auf Höhe Hausnummer 32 unterwegs, als ihr gegen 15.00 Uhr eine 48 Jahre alte Radfahrerin entgegen kam. Die beiden stießen zusammen und in der Folge stürzte die 78-Jährige. Rettungskräfte waren vor Ort, kümmerten sich um die verletzte Seniorin und brachten sie in ein Krankenhaus.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/