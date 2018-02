Polizeipräsidium Stuttgart / Gartenhaus abgebrannt - Zeugen gesucht

Gartenhaus abgebrannt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen - In der Nacht zum Sonntag (04.02.2018) ist aus bislang ungeklärter Ursache ein Gartenhaus an der Scharnhauser Straße im Gewann "Langer Binder" durch einen Brand vollständig zerstört worden. Einem Autofahrer war gegen Mitternacht beim Passieren der Örtlichkeit ein komplett in Flammen stehendes Gartenhaus aufgefallen und verständigte daher die Polizei sowie Feuerwehr, die den Brand um 00.30 Uhr gelöscht hatte. Der entstandene Sachschaden an dem in Massivbauweise errichteten Gartenhaus beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 60.000 Euro. Von der Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/