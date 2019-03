Polizeipräsidium Stuttgart / Gegen Baum geprallt

Gegen Baum geprallt

Stuttgart - Birkach - Ein Leichtverletzter und etwa 10.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend (13.03.2019) in Stuttgart-Birkach zugetragen hat. Der 57-jährige Fahrer eines Pkw VW befuhr gegen 19:10 Uhr die Mittlere Filderstraße in Fahrtrichtung Fernsehturm. Auf Höhe der Riedenberger Straße kam er aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn nach rechts ab und prallte gegen einen Baum. Er wurde durch den Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Stuttgarter Krankenhaus verbracht. Sein Fahrzeug, das nicht mehr fahrbereit war, musste abgeschleppt werden.

