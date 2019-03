Polizeipräsidium Stuttgart / Geparkte Fahrzeuge beschädigt - ...

Geparkte Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag (29.03.2019) auf Samstag (30.03.2019) insgesamt 26 Pkw beschädigt. Die Fahrzeuge waren in der Ameisenbergstraße, Klingenstraße, Schönbühlstraße und Schurwaldstraße geparkt. An allen Pkw wurde jeweils ein Außenspiegel abgetreten. Zudem wurde in der Klingenstraße ein abgestelltes Motorrad umgeworfen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier 5 Ostendstraße unter der Rufnummer +4971189903500 zu melden.

OTS: Polizeipräsidium Stuttgart newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110977 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110977.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart Pressestelle Telefon: 0711 8990-1111 E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten: Telefon: 0711 8990-3333 E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/